مرحباً بلقاء الفريق أول عبد الرازق الناظوري والفريق أول محمد الحداد.. الكوني: نشيد باللقاء التاريخي الذي جمع قيادتي جيشنا في سرت

أشاد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، بلقاء الفريق أول عبد الرازق الناظوري، مع الفريق أول محمد الحداد لتوحيد المؤسسة العسكرية.

الكوني، وفي تصريحات صحفية، قال: “لقاء الحداد والناظوري مهم لضمان مناخ ينجح انتخابات الليبييـن لاختيار الرئيس ومجلس النواب”، داعياً “الضباط وأفراد الجيش إلى دعم الجهود لتوحيد المؤسسة العسكرية”.

وفي تغريدة له على تويتر، قال: “وإذ نشيد باللقاء التاريخي الذي جمع قيادتي جيشنا في سرت، الخطوة الأهم في صيرورة الأحداث السياسية حتى الآن، وباتجاه تحقق وحدة هذه المؤسسة الوطن وضمان مناخاً ملحمياً لإنجاح الانتخابات واختيار الشعب لرئيسه وبرلمانه لقيام الدولة، نرجو من ضباط وأفراد جيشنا كافة أن يلتفوا حولهم سنداً وقوة”.

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