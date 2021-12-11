الناظوري: المؤسسة العسكرية ستتوحد قريبا دون أي تدخل أجنبي

العنوان-سرت

أكد، القائد العام للقوات المسلحة المكلف، الفريق عبدالرازق الناظوري، عقب لقائه الأول في سرت اليوم السبت، مع الفريق محمد الحداد رئيس الأركان بـ”حكومة الوحدة المؤقتة” على أن توحيد المؤسسة العسكرية سيتحقق عن قريب دون أي تدخل خارجي.

وقال الناظوري، في تسجيل مصور، إن كل وجهات النظر في اجتماع اليوم في سرت كانت متقاربة.

ولفت الناظوري، إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ستكون حاضرة في الاجتماعات المقبلة.

وقال، “نحن ننتظر لجنة (5+5) للانضمام لاجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية وسوف تكون هناك اجتماعات متتالية من دون أي تدخل أجنبي”.

فيديو | عقب لقائه الفريق أول محمد الحداد بسرت.. القائد العام للقوات المسلحة المكلف فريق أول “عبدالرزاق الناظوري”: اتفقنا على توحيد المؤسسة العسكرية وبإذن الله سيكون قريبا.#العنوان #ليبيا pic.twitter.com/VntEv7M9ia — صحيفة العنوان الليبية (@address_libya) December 11, 2021

وأكد الناظوري، على أن القوات المسلحة لا تعترض على تأسيس دولة مدنية في ليبيا وسرعة إنجازها، مشيرًا إلى أن العسكريين بعيدين كل البعد أن الخلافات السياسية الحاصلة الآن.

وقال، “نحن بعيدون عن كل الخلافات والتجاذبات السياسية بين الأحزاب. القوات المسلحة ستكون داعما للدولة ومحافظة على الوطن والدستور”.

وأردف الناظوري، “نحن لن نتدخل في بناء الدولة المدنية ولن نعطي بظهورنا كذلك للمدنيين للعب بالمؤسسة العسكرية وحرمانها من الإمكانيات. نريد أن نحمي على حدودنا وحماية دول الجوار والتي هي معنية كذلك بعدم التدخل في شؤوننا”.

واختتم الناظوري، “لقاء اليوم كان وديا وجديا وعلى أحسن ما يكون ونحن على عاهدنا الليبيين على المحافظة على بلادنا”.