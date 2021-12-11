الروياتي: الحكومة استغلت القضاء في طرابلس.. و 70% من القوة السياسية تجاوزت العملية الانتخابية

ليبيا – قال القيادي في مدينة مصراتة والناطق باسم المركز الإعلامي لـ “عملية البنيان المرصوص” التابعة لرئاسي الوفاق أحمد الروياتي إن الانتخابات مرت بمرحلة عصيبة ومنعطفات حادة آخرها الانحراف الحاد عبر المؤسسات التي كان يقع على عاتقها استكمال ومباشرة الإجراءات الضرورية لتحقيق الاستحقاق والوصول به للمرحلة الأخيرة.

الروياتي أشار خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن المجتمع الدولي منذ أن أعلن القضاء رجوع معظم من تم الطعن فيهم وتدور حولهم شبهات الإقصاء صدرت تصريحات دولية ومن ضمنها رئيس مجلس الأمن.

وتابع: “اعتقد غوتيرش وبعدها حصلت حالة صمت من المجتمع الدولي حول القضية وتجمد العمل ولتخرج أطراف ليبيا من ضمنها مجموعة برلمانية بعض الأطراف السياسية التي بدأت ترى أن العملية الانتخابية لا يمكن ان تمضي قدماً بهذه الطريقة التي أصبحت يرون فيها أنها ستزيد من الأشكال لن تصل لحل ولكن هناك أطراف ليبيا لا تزال مصرة على استكمال العملية الانتخابية، المفوضية وقفت جامدة ولم نسمع عنها شيء خاصة أن الزمن أزف وربما هناك أصبح تأخر على إعلان القائمة النهائية للطعون وأصبح الأمر غامض ولا اعرف لأين يسير هل بالفعل الولايات المتحدة أو بعض الدول في تصريحاتها تدفع باستكمال الانتخابات أم أنها مجرد فقاعات تطلقها هنا وهناك”.

كما أضاف: “بعد استقالة كوبيتش حصل خلاف حول تعيين مبعوث جديد فإذا بنا نتفاجأ بإعادة وليامز كمستشارة! وكأن اعادتها اليوم والكل يعرف قدرتها على إدارة القضية الليبية وخلفيتها أنها أمريكية وممثلة للولايات المتحدة وأن هناك مشهد جديد يحاول أن يرسم بعيداً عن الخارطة التي ذهبنا بها حتى وصلنا لمرحلة إقفال الطعون في العملية الانتخابية، لا اعرف كيف ستعالج العملية الانتخابية وهل ستكون هناك تأجيل جزئي لزمن معين أم خارطة طريقة وربما يعلن عنها الكثيرين اليوم، المجلس الأعلى عاد واخرج مبادرة جديدة لخارطة جديدة بشكل آخر والبرلمانيين لا زالوا غامضين بعد اجتماعهم الأخير والمفوضية حتى الساعة لم تخرج ليعلن عن شيء”.

واعتقد أن الزمن أصبح ضيق وليس بالإمكان اكمال خارطة الطريق من قبل المفوضية للوصول لـ 24 من ديسمبر، مضيفاً “لم يبقى إلا 14 يوم وللآن المفوضية لم تطلق القائمة النهائية التي بناء عليها سيفتح باب الدعاية التي تحتاج ليس من أقل 20-25 يوم والإعداد لعملية التصويت ليوم 24 أعتقد أن العملية قد تفشل وليست تأجلت، هي مرت بخلط الأوراق وربما كان التعويل على القضاء أن يلعب دور والمفوضية أن تقوم بما عليها من دور لكن ظهر للأسف أن مؤسسات الدولة منهارة بالكامل وعلى رأسها القضاء الذي لم يستطيع نتيجة الضغوطات أن يقوم بما عليه من مهام”.

كما استطرد حديثه: “تضارب وتناقض وتسارع القضاء في تقلب قراراته لتشكيل أكثر من ولاية للطعون وبعدها يرجعها لولاية واحدة وخلال يوم أرجعها تبين أن هناك ضغوطات على المفوضية استغلت الأمر التيارات السياسية كلاً بما يسيطر من جغرافية في مكان معين ليكون القضاء تحت قبضته ويسيطر عليه وحصل ما حصل وعاد كل المترشحين وحتى على رأسهم الحكومة التي استغلت القضاء في طرابلس وهناك من استغلها في برقة وبنغازي لتصبح العملية معقدة وتشوبها الشوائب. سيكون هناك إفشال للانتخابات واعتقد سنمشي لخارطة طريق جديدة”.

ونوّه إلى أنه من المبكر الحديث عن مخاوف الفوضى الفعلية على الأرض أو العنف تجاه المفوضية أو العملية الانتخابية، معتقداً أنه قد تم تجاوز عملية استكمال هذه العملية لأن جل الأطراف السياسية اليوم في ليبيا والتي حتى كانت مقتنعة بوجود بعض الشوائب في العملية الانتخابية يمكن تجاوزها عبر المراحل والوصول لانتخابات آمنة مرضى عنها بدرجة كبيرة.

واعتبر أن الانتخابات تجاوزت المرحلة بعد الشوائب والاشكالات العميقة والخطيرة في العملية الانتخابية التي ضربتها في مقتل وجعلتها مشوهة بالتالي 70% من القوة السياسية اليوم تجاوزت العملية الانتخابية وأصبحت وراء ظهرها وتنظر للخطة ب وما سيحدث يوم 24 من ديسمبر.

وأردف في ختام حديثه: “اعتقد الانتخابات لم تعد احتمال منطقي بالتالي احتمالية الفوضى تجاوزها الزمن، الدافع والداعم هي الأطراف السياسية وحتى الحكومة اليوم رغم أنه رجع الدبيبة بحكم الاستئناف يرى في نفسه انه عنده شعبية اكبر ويمكن أن يمر وبعد أن عاد سيف بحكم محكمة الاستئناف في سبها انخفضت وتيرة أتباعه لأنه يعرف أنه بمفهوم الشعبية لن يستطيع أن يتجاوز الخصم الآخر لذلك ربما هو انضم لموكبة رافضين الانتخابات والباحثين عن البقاء وربما كما يشاع اليوم من تقاربه مع تيار حفتر كل التيارات باستثناء تيار واحد في تقديري الشخصي تيار الخضر ربما لم تعود تعول على العملية الانتخابية لأنها رفضت بعرض الحائط”.

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