بيان مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن آخر مستجدات العملية الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة

طرابلس 11 ديسمبر 2021 (وال) باشرت المفوضية في الإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي منصب رئيس الدولة بموجب قراراتها رقمي (79) و(80) لسنة 2021 تنفيذاً للمواد (21) و(40) من القانون المشار إليه أعلاه، وعقب هذا الإجراء بدأت مرحلة الطعون والاستئناف على القرارات والإجراءات المتعلقة بها في 25 نوفمبر 2021، وفق ما نص عليه الفصل العاشر من القانون.

وانتهت هذه المرحلة في السابع من الشهر الحالي، وتعكف المفوضية حالياً على مراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف المشكلة بموجب اللائحة التنفيذية لأليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئناف وتعديلاتها رقم (142) لسنة 2021، الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء، كما تعمل على التواصل مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب بموجب القرار رقم (11) لسنة 2021 بشأن متابعة العملية الانتخابية والصعوبات التي تواجهها يما يتعلق بتنفيذها للأحكام الصادرة ضد قراريها المشار إليهما أعلاه.

ونظراً لحساسية هذه المرحلة والظروف السياسية والأمنية التي تُحيط بها، فإن المفوضية سوف تحرص على استنفاد جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها بما يعزز مبدأ ( المصداقية ) في تطبيق نص القانون وتنفيذه .

وإن الحرص على نجاح هذه العملية هي مسؤولية تضامنية لا تتحملها المفوضية بمفردها، فنتائجها سوف تلقي بظلالها على حاضر ومستقبل البلاد، لذا فإننا نحرص على أن لا يكون دور المفوضية مقتصر على تنفيذ القانون فقط بل يمتد إلى تطبيق صحيحه بما ينعكس على مصداقية نتائجه، وبناءً على ما تقدم، ستتبنى المفوضية الإجراءات القضائية من خلال تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء، وأخرى قانونية من خلال تواصلها مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب قبل المضي قدماً في الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين وفق اللائحة التنظيمية رقم (82) لسنة 2021 . (وال ـ طرابلس ) ف م / ك و

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