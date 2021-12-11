مرحباً بلقاء الفريق أول عبد الرازق الناظوري والفريق أول محمد الحداد.. اللافي: خطوة نحو مشروع بناء الدولة الليبية الجديدة وجيشها الموحد

أشاد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي بلقاء الفريق أول عبدالرزاق الناظوري والفريق أول محمد الحداد في مدينة سرت.

وكتب اللافي، على فيسبوك: “سعينا منذ الأول لتولينا مهامنا على تثبيت وقف إطلاق النار، ووقف الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد، وتسخير كل قطرة عرق في تنمية بلادنا .. وقد وفقنا الله أن وصلنا إلى هذا اليوم الذي يجلس فيه شخصيتين عسكريتين لا يشك أحد في ولائهما للوطن .. أن يجلسا ولا أجندة أمامهما سوى أجندة ليبيا الواحدة، التي يذود جيشها الموحد عن حياضها، ويحمي أراضيها، ومكتسباتها”.

وأضاف عضو المجلس الرئاسي قائلًا: “إن لقاء السيدين محمد الحداد، وعبد الرازق الناظوري هو خطوة نحو مشروع بناء الدولة الليبية الجديدة وجيشها الموحد يتولى الذود عن حياضها وحماية حدودها. نثمن عالياً كافة الجهود التي أوصلتنا لهذا اليوم، والذين كرسوا كل وقتهم لوأد شبح الحرب والفرقة”.