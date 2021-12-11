اللافي يصف اجتماع الناظوري مع الحداد بأنه خطوة نحو مشروع بناء الدولة الليبية الجديدة

العنوان-طرابلس

وصف، نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي اللقاء الذي جمع القائد العام للقوات المسلحة المكلف، الفريق عبدالرازق الناظوري مع رئيس الأركان بـ “حكومة الوحدة المؤقتة” الفريق محمد الحداد بأنه “خطوة نحو مشروع بناء الدولة الليبية الجديدة وجيشها الموحد”.

وقال اللافي إن هذا اللقاء يعتبر خطوة لبناء مشروع الدولة الليبية الجديدة وجيشها الموحد، الذي يتولى حمايتها، مثمنًا كل الجهود من أجل تحقيق ذلك.

وكتب اللافي، في تغريدة على تويتر، “إن لقاء السيدين محمد الحداد، وعبد الرازق الناظوري اليوم في مدينة سرت، هو خطوة نحو مشروع بناء الدولة الليبية الجديدة، وجيشها الموحد، الذي يتولى الذود عن حياضها وحماية حدودها”.

وأردف، “نثمن عالياً كافة الجهود التي أوصلتنا لهذا اليوم، والذين كرسوا كل وقتهم لوأد شبح الحرب والفرقة”.

والتقى الناظوري في سرت اليوم السبت مع الحداد، لأول مرة بشأن العمل على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

وأكد الناظوري، أن المؤسسة العسكرية ستتوحد قريبا دون التدخل الأجنبي.

وقال الناظوري، إن مسؤولية القوات المسلحة حماية الوطن والدستور والمحافظة على المؤسسة العسكرية، من دون أي اعتراض على تأسيس دولة مدنية في ليبيا.