النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يرحب بلقاء الفريق أول الناظوري والفريق أول الحداد في سرت

بارك النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومة اللقاء العسكري الذي جمع بين الفريق أول عبدالرازق الناظوري والفريق أول محمد الحداد اليوم في سرت.

ودعا حومة خلال تصريح للوكالة الأنباء الليبية الطرفين لبذل المزيد من الجهد لتوحيد المؤسسة العسكرية، لافتا إلى أنها أساس حماية المسار الديمقراطي والدستور، والضامن لنجاح الانتخابات المقبلة.

وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب دعمه التام لعمل اللجنة العسكرية 5+5، مشددا على ضرورة مضيها قدما في اتجاه تثبيت وقف دائم لإطلاق النار وإخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية عن الأراضي الليبية، وبما يكفل وجود جيش واحد لليبيا ؛ يبسط الأمن في كافة ربوع البلاد، و يحمي حدودها المستباحة ويقضي على الإرهاب.

وأشار إلى أن مجلس النواب عمل طيلة المدة الماضية في هذا الاتجاه، مشيدا بالروح الوطنية العالية لقادة الجيش، بما سيسهل عملية دمج وتوحيد كافة المؤسسات ومن ثم التقسيم العادل للثروات بين كل الليبيين