«أبو جناح»: نلتزم بتوفير احتياجات المشاريع التي تخدم ذوي الإعاقة

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف رمضان أبوجناح، اليوم السبت، في مراسم توقيع اتفاقية المشروع الوطني لاندماج الاشخاص ذوي الإعاقة، وذلك برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية، وبمشاركة وزارتي الاقتصاد والتجارة، والتعليم العلمي والبحث العلمي.

وأقيمت الفعالية في الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بحضور وزراء الشؤون الاجتماعية، والاقتصاد والتجارة، والتعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، ومدراء الإدارات بالهيئة وأعضاء اللجنة المشرفة بالمشروع.

وتطرق المجتمعون إلى إمكانية تقديم الدعم اللوجيستي لإدارة الخدمة الاجتماعية بالهيئة العامة للصندوق الاجتماعي وتطويرها وتقديم كل ما يلزم من نصائح ودورات تدريبية من شأنها رفع كفاءة المنتسبين وشرائح ذوي الإعاقة في هذا المشروع وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأثنى رئيس الحكومة المكلف على جهود وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيراً على الدور الأهم الذي تقدمه الوزارة من أطلقها لعدة مشاريع تخدم شريحة ذوي الاعاقة واصفاً إياها بأنها الشريحة الفعالة في المجتمع.

كما أكد على التزام حكومة الوحدة الوطنية بتوفير الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لهذا النوع من المشاريع ،مثمن الجهود التي بدلها أعضاء اللجنة المشرفة على هذا المشروع.

وشدد «أبوجناح» على ضرورة تنفيذ واستكمال المشاريع التي من شأنها خدمة هذه الشريحة المهمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية وجعلها ضمن خطة عودة الحياة ،واصفاً إياها بالحقوق المشروعة لهم ،وأن الحكومة لن تتدخر جهداً في دعم وتوفير كافة الإمكانيات لهم.