المنفي يرحب بلقاء الناظوري و الحداد

رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بلقاء الفريق عبد الرازق الناظوري والفريق أول ركن محمد الحداد، في مدينة سرت ويعتبرها خطوة نحو توحيد المؤسسة العسكرية.

و كان القائد العام للجيش الليبي المكلف عبد الرزاق الناظوري ،أكد عدم التدخل في الحياة المدنية وعدم ترك المدنيين يفككون المؤسسة العسكرية.وشدد الناظوري عقب لقائه رئيس الأركان العامة الذي عينته حكومة الوفاق محمد الحداد على عدم الاعتراض على بناء الدولة المدنية وعدم التدخل في الحياة المدنية وكذلك عدم ترك المدنيين يفككون المؤسسة العسكرية أو يتلاعبون بها وشدد على أن كل الحكومات كانت تحرم الجيش من الميزانيات والتدريب

ولفت الناظوري إلى أن المؤسسة العسكرية بعيدة عن التجاذبات السياسية مشددا على الرغبة في حماية الوطن والدستور دون التفريط في حق الجيش الليبي.