عقب لقاء الناظوري مع الحداد.. الكوني: أدعو كافة ضباط وجنود الجيش للالتفاف حول مشروع توحيد المؤسسة العسكرية

العنوان- طرابلس

دعا، نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، اليوم السبت، كافة ضباط وجنود الجيش الوطني إلى الالتفاف حول قيادات القوات المسلحة من أجل توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

جاء ذلك في إشادة على اللقاء الذي جمع كل من القائد العام للقوات المسلحة المكلف، الفريق عبدالرازق الناظوري ورئيس الأركان بـ “حكومة الوحدة المؤقتة” الفريق محمد الحداد في سرت اليوم.

ووصف الكوني اللقاء بـ “التاريخي” وبأنه الخطوة الأهم في صيرورة الأحداث السياسية حتى الآن وباتجاه توحيد المؤسسة (الوطن).

وإذ نشيد باللقاء التاريخي الذي جمع قيادتي جيشنا في سرت/الخطوة الأهم في صيرورة الأحداث السياسية حتى الان،وباتجاه تحقق وحدة هذه المؤسسة/الوطن.وضمان مناخاً ملحمياً لإنجاح الانتخابات واختيار الشعب لرئيسه وبرلمانه/لقيام الدولة.نرجو من ضباط وأفرادجيشنا كافة،أن يلتفوا حولهم سنداً وقوة. — موسى الكوني Al Kouni (@Moussa_kouni) December 11, 2021

وكتب الكوني، على تويتر، “وإذ نشيد باللقاء التاريخي الذي جمع قيادتي جيشنا في سرت/الخطوة الأهم في صيرورة الأحداث السياسية حتى الان، وباتجاه تحقق وحدة هذه المؤسسة/الوطن. وضمان مناخاً ملحمياً لإنجاح الانتخابات واختيار الشعب لرئيسه وبرلمانه/ لقيام الدولة. نرجو من ضباط وأفراد جيشنا كافة، أن يلتفوا حولهم سنداً وقوة”.