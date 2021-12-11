عبد العزيز: أعداء فبراير يعدون للانقلاب على حكومة الوحدة وهذه الثورة المباركة

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن البعض عندما ترشح سيف الاسلام القذافي تناسوا ما وصفه بـ”42 سنة من الظلم والقهر” ومنهم للأسف من التحق بفبراير طمعاً وليس قناعة واصفاً اياهم بـ “المتورطون” في الثورة بحسب تعبيره.

عبد العزيز أشار خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني إلى أنه ككل الثورات في العالم هناك ناس التحقت بفبراير طمعاً ومجاملة جهوية وقبلية ولكن الذين ثاروا من أجل القضية كانوا يحلمون باليوم الذي تتخلص فيه البلاد من الديكتاتورية والاستبداد.

وأضاف: “كل ثورات الدنيا شهدت حركات الردة بالتالي أنا لا استغرب وكذلك لا استغرب ان يفرح بخروج سيف القذافي وترشحه للانتخابات من مستواه سادس ابتدائي ووجد نفسه في عهد القذافي يملك الملايين ويتحكم في رقاب العباد وأصبح يشار له بالبنان ويلبس الزبون والجرد ويجلس في صدر المجلس، لا استغرب أن يفرح بخروج سيف الإسلام القذافي وترشحه للانتخابات، أنا لا استغرب أن يفرح بخروج سيف وترشحه من كان جلاد قاتل وقتل بيديه خيرة رجال ليبيا أو ساهم في قتلهم ولا استغرب ان يفرح من يحلم بعودة ذلك العصر المظلم من مؤهله يوصله كاتب في إدارة ووجد نفسه في أحد السفارات والقنصليات ويخلص بالدولار واليورو ويملك العقارات في طرابلس”.

كما تابع: “لا استغرب أن يفرح بخروج سيف وترشحه وعودة عصور الاستبداد والظلم ويسمي فبراير نكبة من وصل عمره 60 وهو لا يزال اتحاد رئيس الطلبة العرب الأبدي ويخلص بالدولار واليورو من الدولة الليبية ويعيش في دمشق وما إدراك ما دمشق! لا استغرب أن يفرح بخروج القذافي وترشحه وعودة عصور الظلم والاستبداد من فرط في شرفه وشرف عائلته”.

واستطرد: “المتطاولون الذين أكرمتهم فبراير رغم سعيهم الدؤوب لنخر جدارها من الداخل ومن كانوا يتوسلون ويقدمون بيد يدي أسيادهم أعز ما يملك الإنسان، أكرمتهم فبراير وسترتهم لأنها ليست ثورة شخص ولم تأتي ليحكم شخص او عائلة وشرفاء فبراير الحقيقيين لا زالوا يناضلون ضد حكم العائلة الذين وقفوا في وجه حفتر هم عقال فبراير ووقفوا معها صدقاً وحقاً الذين ضنوا ان حفتر سيحكم ليبيا ويحكم طرابلس وعندما فشل قلبوا له ظهر المجن لأنهم هكذا هم منافقي سبتمبر زاروا الرجمة واحد تلو الآخر إلا من رحم الله عندما لاح لكم خيط انه ممكن ان ترجعوا شاعركم كتب الأغاني ومغنيكم غنى وموسيقاركم مجهول الهوية كتب ورئيس اتحادكم تغنى ومقاهي القاهرة ونواديها شهدت على بناتكم وأولادكم كيف يصفقون لمهزوم التشاد والبركان، عامين وطرابلس تدك وأولادكم يطبلون واليوم انقلبتم ولما خرج سيف القذافي وانزعج منه من كنتم تؤيدوه بالأمس بدأتم تخبطون ببعضكم”.

واعتبر أن “شرفاء ومجاهدي وأبطال فبراير” من سياسيين ومقاتلين وإعلاميين والبسطاء وحرائرها في الميادين كلهم عزة وشرف وكرامة ويد نظيفة وعدم تلون لأنهم لا يبتغون رضا أشخاص وليس في ذهنهم شخصيات معينة يعبدونها كما يفعلوا أتباع الكرامة وسبتمبر بحسب قوله.

ورأى أن “فبراير” ليست ضعيفة بل هي أقوى مما يتخيل البعض، مضيفاً” شباب فبراير لم يخافوا وباعوا أنفسهم والله اشترى منهم أنفسهم. لو عاد الزمن سنعيد فبراير ولن نندم على فبراير رغم الألم والمعاناة لكنها معنى أخر لا يشعر به إلا من ثار على الظلم والاستبداد. نجدها ونحن تنفس هواها في كل لحظة ولكن عندما نراكم نستشعر مدى الألم الذي سببته لكم فبراير لأنها كشفتكم على حقيقتكم وكشفت الغطاء عن عوراتكم الذي كنتم تظنون أنها لم يراها إلا معمر القذافي وزبانيته والآن رآها 6 مليون ليبي، عوراتكم مكشوفة للجميع”.

عبد العزيز أردف: “من يظن أن ليبيا ستعود لحكم العائلة بعودة سيف القذافي وهم واهمين، من هم في 2011 و 2012 وتعاطفنا معهم والمهجرين واعادتهم حكومة السراج وحكومة الافاقين” حكومة الوفاق” وطبطبوا عليهم وسلموهم المناصب أول من خذل حكومة الوفاق والليبيين هم ووقفوا مع المتمرد في هجومه على طرابلس لأنهم ليسوا رجال ولا يعرفون الرجولة وكل الاغاني التي بثت وغنوها ليسوا اتباع حفتر بل القذافي وكل القصائد التي قيلت في الهجوم على طرابلس كتبها واهمي معمر القذافي، اليوم وبعد ظهور سيف انقلبوا على الكرامة لأن هذه طبيعتهم كالأفعى ناعمة الملمس وإذا دخلت تنهش”.

وقال: “موضوع الساعة وهو انتخابات والحكومة والبرلمان والتفاهمات التي تحدث والاستعدادات التي تتم بالغرف المظلمة للنيل من هذه الثورة المباركة، فبراير جاءت بالحرية والديمقراطية أن يمشي لانتخابات أو يترشحوا أكثر من 5 آلاف و 300 كم بيكون منهم أنصار للقذافي؟ فبراير أعطت الديمقراطية وجاءت بها ليمارسها من يكفر بالديمقراطية حتى ينقلب عليها، أعداء فبراير يستخدمون أدوات فبراير لينقلبوا عليها”.

وزعم أن هناك انقلابات تستهدف حكومة الوحدة الوطنية والكثير يوهمون أنفسهم أنهم قادرين على ذلك وهذا من سابع المستحيلات لأن الحكومة لم يأتي بها البرلمان بل لجنة الـ 75 بالتالي خارطة الطريق واضحة، مشيراً إلى سحب البرلمان منها الثقة وتعيين آخر بديل للدبيبة هذا عبارة عن “لعب” بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن استقرار ليبيا سيتحقق عندما يتم انهاء البرلمان لأن المجلس الحالي لن يأتي منه خير والتأخر في ازالته سيكلف البلاد ضريبة مرتفعة.

وأضاف: “أنزه القضاة والجهاز القضائي عما قاله النائب ابراهيم الدرسي وعار ما بعده عار أن يقول عقيلة صالح قام بقانون القائد العام أنت بماذا قمت؟ عقيلة دخل للعملية بـ 900 صوت! هذه نكبة البرلمان ونشهد بالله أنها كارثة، هناك مجموعة من البرلمان خاطفيه من فترة وللأسف متبعين ويهزون رؤوسهم من الخاصة والعامة يتحكمون في مصير ليبيا وقلنا من اليوم الأول أن هذا ما سيحدث، وجود البرلمان وتحكمه لن يأتي إلا بالحرب”.

أما بشأن تصريحات سابقة له بشأن المجلس الأعلى للقضاء علق قائلاً: “لم أقصد اهانة أحد ولا يدور في خلدي هؤلاء لهم الاحترام والتقدير لأشخاصهم ولا يوجد عداوة بيني وبين أي شخص بينهم ولا اسمح لنفسي ولا تربيتي وثقافتي أن أتمادى وأتطاول على أي قامة من هذه القامات التي لها كل التقدير والاحترام لكن عندما ننتقد وهذه وظيفتنا ننتقد الإجراءات والتصرفات وهذا طبيعي لأنه دورنا. أنا لا أقصد التطاول أو الانتقاص وهذا ما لا تسمح به ثقافتي ولا ديني ولا أخلاقي”.

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