📹 العد العكسي.. تراجع الحريات الصحفية والتأثير المباشر على الانتخابات

ناقشت حلقة السبت من برنامج “العد العكسي” على شاشة 218NEWS، التحديات والمخاطر التي تواجه الإعلاميين، وأسباب استقرار ليبيا في مراتب متدنية في مؤشرات حرية الصحافة العالمية، وتأثير ذلك على التغطية الإعلامية للاستحقاق الانتخابي المرتقب، مع ضيوف الحلقة، الصحفية سالمة الشعاب والصحفية التونسية مبروكة خذير.

رأت الصحفية سالمة الشعاب، أن وجود المليشيات لا يزال السبب الرئيس في تأخر بناء الدولة وانعدام حرية التعبير في ليبيا، لما تُشكّله المليشيات من خطر على الصحفيين والإعلاميين، لعدم خضوعها لجميع السلطات في البلاد.

من جهتها تحدثت الصحيفة التونسية مبروكة خذير، عن أهمية التغطية الإعلامية للانتخابات المقبلة، والدعوات المحلية الموجهة لمفوضية الانتخابات، بشأن تمكين الصحفيين من مواكبة العملية الانتخابية، معتبرةً ذلك أحد مؤشرات نزاهة الانتخابات.

وأتاح برنامج “العد العكسي”، مساحة نقاش مباشرة بين “الشعاب” و”خذير”، حول واقع الصحافة في ليبيا اليوم، وسبل حماية الصحفيين وتحديات إعادة إحياء النقابة الخاصة بهم، في ضوء الظروف الراهنة.

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