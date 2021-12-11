عقب لقائه الفريق أول محمد الحداد.. الفريق أول الناظوري لقناتنا: نحن كمؤسسة عسكرية اتفقنا على توحيد المؤسسة قريبا بدون اي تدخل أجنبي

قال الفريق أول عبد الرازق الناظوري، اليوم السبت، “التقينا اليوم من مدينة سرت المجاهدة التقينا مؤسسة عسكرية باذن الله حتوحد بدون التدخل الاجنبي وهو لقاء ليبي ليبي صافي”.

الفريق أول الناظوري، وعقب لقائه الفريق أول محمد الحداد بمدينة سرت، أضاف: “كل وجهات النظر متقاربة ونحن مسؤوليتنا حماية الوطن والدستور والمحافظة على المؤسسة العسكرية ونحن نحترم كافة المدنيين والسياسيين ومجلس النواب وكل المؤسسات المدني”.

وتابع: “نحن كمؤسسة عسكرية اتفقنا على توحيد المؤسسة، وباذن الله التوحيد سيكون قريبا بدون أي تدخل ونحن كابناء المؤسسة العسكرية، ننتظر انضمام اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لهذه الاجتماعات، وسوف تكون اجتماعات متتالية بدون تدخل أي طرف اجنبي”.

ووجه الفريق أول الناظوري رسالة للشعب الليبي قائلاً فيها: “نحن غير معترضين على بناء الدولة المدنية وسرعة انجازها، ونحن بعيدين عن التجاذبات السياسية والاحزاب، وإنما نريد حماية الوطن والدستور، وحماية سير العملية السياسية، ولن نفرّط في حق الجيش الليبي”.

وأشار الفريق أول الناظوري أن “الحكومات المتعاقبة حرمت الجيش من ميزانيته وتدريباته وملابسه وتمويله، مضيفاً: “هناك من يدعون أنهم بنوا الجيش ولكن نحن من سيبني الجيش، ولن نتدخل في الحياة المدنية، ولكن لن نعطي بظهورنا لكي يلعب بنا المدنيين ويفككوا المؤسسة العسكرية، ونحن نريد بناء المؤسسة العسكرية لحماية حدودنا، وحماية دول الجوار، وسنحافظ على امنهم، وهم في نفس الوقت نرجوا منهم عدم التدخل في ليبيا، ونحن سنكون باذن الله يدا واحدة كابناء للمؤسسة العسكرية، ولقاء اليوم كان لقاء ودي جدا جدا وتفاهمنا فيه اسرع مما يكون اسرع مما يتوقع الشعب الليبي ونحن باذن الله حنكون عند العهد”.

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