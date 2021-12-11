رئيس نقابة الأطباء: الدبيبة قد يرغب في إعلان زيادة مرتباتنا بنفسه لأخذ الزخم

قال رئيس النقابة العامة للأطباء محمد الغوج، إنهم تواصلوا، الخميس الماضي، مع الجهات المعنية؛ لعقد الاجتماع المقرر فيه الموافقة على مقترح زيادة مرتبات الصحة، ولكن لم يرد علينا ووزير الصحة، وأخبرنا أن الاجتماع أُجّل، وكان لنا اجتماع، الأحد الماضي، مع رئيس الوزراء المكلف رمضان أبوجناح، بحضور وزير الصحة والوكيل وعددٍ من المسؤولين، وطرحنا المقترح ووافق عليه، وأكد لنا اعتماده، الخميس.

أضاف في تصريحات صحفية: “يبدوا أن “أبوجناح” تعرض لضغوطات من “الدبيبة”، ومن الواضح أن “الدبيبة” يريد إعلان الاتفاق بنفسه؛ لأخذ الزخم والسبق، أو أن “لديه عقدة من العناصر الطبية والطبية المساعدة”، وكل المعطيات تؤكد أن هناك شخصا ما لا يريد حدوث هذا الأمر، ونحن كنقابة حالياً سنقدم حسن النية لأسبوع آخر”.

وتابع الغوج قائلًا: “الإضراب لم يُحدث شيئا، بل انعكس على المواطن الذي أصبح يعاني أكثر، والقطاع الخاص استفاد بشكل كبير، وإذا لم تتم الموافقة على المقترح سنعلن نحن ككادر طبي في كل ليبيا عدم انتخابنا لـ”عبد الحميد الدبيبة” في انتخابات 24 ديسمبر”.