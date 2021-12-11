ليبيا الان

الكوني يدعو للالتفاف حول مشروع توحيد المؤسسة العسكرية

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، اليوم السبت، كافة ضباط وجنود الجيش الوطني إلى الالتفاف حول قيادات القوات المسلحة من أجل توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
و أشار الكوني باللقاء الذي جمع كل من القائد العام للقوات المسلحة المكلف، الفريق عبدالرازق الناظوري ورئيس الأركان بـ “حكومة الوحدة المؤقتة” الفريق محمد الحداد في سرت اليوم ،واصفا إياه باللقاء التاريخي”وبأنه الخطوة الأهم في صيرورة الأحداث السياسية حتى الآن وباتجاه توحيد المؤسسة (الوطن).

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بوابة افريقيا الاخبارية

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