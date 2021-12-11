في أول لقاء بين الناظوري والحداد.. الاتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية

أكد المكلف بمهام القائد العام، الفريق عبد الرازق الناظوري، الاتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية دون تدخلات خارجية، خلال محادثاته اليوم مع رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الفريق أول محمد الحداد.

وقال الناظوري، في مقطع مصور، إن توحيد المؤسسة العسكرية سيكون قريباً، دون أي تدخل من طرفهم، مشيراً إلى انتظار عودة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، للدخول في اجتماعات متتالية بشأن الاتفاق.

ولفت الناظوري، إلى عدم اعتراض الجيش، على بناء الدولة المدنية وسرعة إنجازها، لافتاً إلى أنه بعيد كل البعد عن التجاذبات السياسية والأحزاب، مشدداً في الوقت ذاته على مهمة في الجيش في حماية الدستور والعملية السياسية.

وتابع المكلف بمهام القائد العام، بأن الجيش الليبي لن يفرط في حقه، مستذكراً تهميش الحكومات المتعاقبة على مدى السنوات الماضية، للمؤسسة العسكرية وحرمانها من الميزانيات العامة.

وذكر الناظوري، إن بناء المؤسسة العسكرية، هدفه تأمين الحدود الليبية وحماية دول الجوار، مطالباً دول جوار ليبيا في هذا الصدد، بعدم التدخل في الشؤون الليبية الداخلية.

وكان المكلف بمهام القائد العام عبد الرازق الناظوري، قد التقى رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة محمد الحداد، اليوم السبت بمدينة سرت، في لقاء هو الأول من نوعه بين قيادات الجيش الليبي في شرق البلاد وغربها.

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