حراك 24 ديسمبر: نطالب البعثة الأممية بالتدخل العاجل لتصحيح مسار الانتخابات وإنقاذ خارطة الطريق

طالب حراك 24 ديسمبر في بيان له، بتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية، لشهر أغسطس 2022م.

الحراك، وفي بيان له، طالعته قناتنا، قال: “من المستحيل إجراء الانتخابات في موعدها بسبب عدم توفر الحد الأدنى من الضمانات لقبول جميع الأطراف بنتائجها”، مطالباً البعثة الأممية بالتدخل العاجل لتصحيح مسار الانتخابات وإنقاذ خارطة الطريق، وإيجاد ضمانات حقيقة تُلزم جميع الأطراف بقبول نتائج الانتخابات.

وتابع: “يجب إجراء حوار سياسي، بديلاً لملتقى الحوار السياسي، يشمل أقطاب الصراع، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني وضمان التمثيل العادل حسب التوزيع الجغرافي والديمغرافي، ويجب أن يحدد هذا الحوار لموعد الانتخابات الرئاسية والبرمانية بشكل متزامن بما لا يتعدى شهر أغسطس 2022 احترامًا والتزامًا للفترة الزمنية المذكورة بخارطة الطريق”.

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