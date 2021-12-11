اتفاق مصري ليبي على تشكيل لجنة تواصل بين وزارتي الصناعة في البلدين

بحث وزير الصناعة والمعادن والوفد المرافق له مع اتحاد الصناعات المصريه بجمهورية مصر العربية سبل التعاون بين وزارة الصناعة والمعادن واتحاد الصناعات المصرية وذلك من خلال مشاركة اتحاد ورجال الأعمال المصريين في إعادة تأهيل بعض المصانع والشركات المتعثرة.

وتطرق اللقاء إلى الاستثمار في مجال التعدين والحديد والصلب وتأهيل المناطق الصناعية بصفة عامة إضافة إلى توفير الخبراء والتواصل المباشر بين الجهات المناظرة في البلدين والتنسيق مع غرف التجارة والصناعة والزراعة بالدولة الليبية.

وتم خلال اللقاء تشكيل فرق عمل مشتركة لتفعيل التواصل بين الطرفين قريبا والتي من ضمنها تدريب بعض العناصر الوطنية في التخصصات الصناعية المختلفة ونقل الخبرة والتجربة المصرية في المجال الصناعي بصفة عامة والاستفادة منها خدمة لصالح البلدين الشقيقين.

وحسب بيان عن الوزارة، فتعتبر هذه الزيارة هي الختامية لوفد وزارة الصناعة والمعادن للجمهورية المصرية حيث رافق الوزير رئيس ديوان وزارة الصناعة والمعادن بالمنطقة الشرقية عبدالكريم الحضيري ومدير المكتب القانوني بوزارة الصناعة والمعادن مصدق الحافي ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بالوزارة أبوبكر الحمروني.