المنفي يبحث سبل دعم الشباب في طبرق

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم السبت، وفدًا من شباب مدينة طبرق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان، إن اللقاء بحث «سبل دعم الشباب والوقوف معهم، خاصة فيما يتعلق بالتعيينات الخاصة بشباب طبرق، ومحاولة تذليل العقبات والصعوبات كافة مع الجهات ذات العلاقة لصرف رواتبهم، ومستحقاتهم المالية».

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وأشار البيان إلى تأكيد الوفد «دعمه الكامل لرئيس المجلس الرئاسي، في خطواته لجمع الفرقاء الليبيين، ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع دون تمييز»، فيما نبه المنفي إلى «اهتمامه بفئة الشباب، ودعم القيادات الشابة، وتوفير متطلباتهم، وتمكينهم من الحصول على فرص للعمل».

ووصل المنفي إلى طبرق، أمس الجمعة، في زيارة تستغرق عدة أيام، وبحث، السبت، خلال لقاء مع عضو مجلس النواب عن المدينة، الصالحين عبد النبي، متطلبات المدينة ووضع محطة تحلية مياه البحر بطبرق، ومحطة تحلية المرصص، والعراقيل التي تواجه مشروع النهر الصناعي أجدابيا – طبرق.

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