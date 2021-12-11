زينينغا يدعو لتجنب التراجع بشأن العملية الانتخابية

العنوان-طرابلس

أكد، الأمين العام المساعد ومنسق البعثة والقائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، اليوم السبت، على ضرورة تجنب التراجع بشأن العملية الانتخابية في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، لمناقشة الوضع الحالي ومسار العملية الانتخابية.

3/1 التقى الأمين العام المساعد ومنسق البعثة والقائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السيد ريزدون زينينغا اليوم برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د. عماد السايح لمناقشة الوضع الحالي ومسار العملية الانتخابية. pic.twitter.com/RxXqjASBpT — UNSMIL (@UNSMILibya) December 11, 2021

ودعا زينينغا إلى ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي تحققت حتى الآن، بما في ذلك تسجيل قرابة 3 ملايين ناخب، والتوزيع الناجح لبطاقات الناخبين وتسجيل عدد كبير من المرشحين للرئاسة والبرلمان، فكل ما سبق يدل على التأييد الشعبي للانتخابات.

وأشاد زينينغا بالمفوضية والتقدم المحرز في الاستعدادات الفنية للانتخابات وشدد على أهمية معالجة التحديات السياسية والتقنية التي قد تعطل المضي قدما.