رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع عبدالنبي متطلبات مدينة طبرق

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم السبت، عضو مجلس النواب عن دائرة طبرق الصالحين عبد النبي وذلك لبحث متطلبات مدينة طبرق.

اللقاء تطرق بحسب المكتب العلامي التابع للمجلس إلى وضع العاملين بمحطة تحلية مياه البحر بطبرق، والعوائق التي تواجههم، حيث وجه المنفي تعليماته لوزير الموارد المائية، ووزير المالية، بضرورة صرف مستحقاتهم في أسرع وقت ممكن.

وبحث اللقاء العراقيل التي تواجه محطة تحلية المرصص المراد إنشاءها في منطقة المرصص، ومحطة تحلية خليج البمبة، والعراقيل التي تواجه مشروع النهر الصناعي أجدابيا طبرق.

كما تطرق اللقاء إلى الإتفاقية الليبية – الإيطالية فيما يخص الطريق الدولي، إمساعد – رأس أجدير، والمرحلة الأولى، إمساعد – المرج.

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