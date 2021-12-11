افحيمة: التقينا السايح واتضح أن هناك خللا فى تطبيق القانون

قال عضو مجلس النواب، صالح افحيمة اجتماعنا مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح في طرابلس، واتضح أن هناك خللا في تطبيق القانون من بعض الجهات المعنية بتنفيذه.

وأضاف افحيمة، في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، هناك خلل في تنفيذ التشريعات الصادرة عن مجلس النواب رغم العراقيل التي اتضح أنها خليط بين عراقيل قانونية وأخرى سياسية.

وتابع، طالبنا المفوضية بتقديم تقرير مكتوب لعرضه على البرلمان، والمفوضية طالبت النواب ببعض الإجراءات، وسنرفع مطالبها وتقريرها للنواب.

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