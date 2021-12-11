أبوجناح: لا توجد حكومة سابقة منحت حقوق المرأة كما فعلنا

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف رمضان أبوجناح اليوم السبت 11-12-2021 في الملتقى السنوي الأول لعضوات مجالس البلديات على مستوى ليبيا ،بحضور وزراء الشؤون الاجتماعية ،وشؤون المرأة ،والعدل ،والثقافة والتنمية المعرفية ،والحكم المحلي ،والذي أقيم في صالة ريكسوس بطرابلس.

طرح خلال الملتقى عدد من المواضيع المختصة بشأن المرأة والتي تخدم قضيتها، من ضمنها آلية متابعة عمل المجالس البلدية وإشراك المرأة فيها.

وفي كلمة ألقاها رئيس الحكومة المكلف أكد فيها على سعي حكومة الوحدة الوطنية، وعبر قرارات أن يكون هناك اهتمام بالمستوى المعيشي للمرأة الليبية من ربات البيوت والعاملات بالقطاع الحكومي من خلال سلسلة من الاجراءات وتفعيل قرارات سابقة متعلقة بمنح مالية، أو برامج تدريب وتطوير.

مشيراً بأن كل مرأة عاملة في منصب تنفيذي أمامها الفرصة اليوم أن تنجز الكثير من الأعمال في ظل حكومة اعطت للمرأة دوراً سياسياً لم تسبقها له حكومة سابقة.