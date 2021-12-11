ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

11 December, 2021

طالبت مؤسسة أجيال للتنمية و حقوق الإنسان ،مساء السبت ،تمكين وفد من المؤسسة بزيارة السجين الليبي سامي صالح مسعود زائد ،الذي قضى عقوبة السجن في جمهورية قرقيزستان بالسجن الرئيسي بشكيك.

و توجّهت المؤسسة ،بنداء عاجل ،إلى المجلس الرئاسي و حكومة الوحدة الوطنية و مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و لجنة الإخفاء والإعتقال القسري التابعة للأمم المتحدة و كذلك الرئيس القرقيزي /سادير جاباروف ،ورئيس الاتحاد الروسي لشؤون الحماية والرعاية الصحية للسجين الليبي سامي صالح مسعود زائد ،الذي قضى عقوبة السجن في جمهورية قرقيزستان بالسجن الرئيسي بشكيك في ظروف لا نعلمها .

و طالبت مؤسسة أجيال للتنمية و حقوق الإنسان ،تمكين وفد من المؤسسة بزيارته رفقة أحد أفراد أسرته و كذلك الإفراج الفوري عليه “نظرا لأسباب موضوعية كثيرة” ،وفق ما جاء في نصّ البيان.

