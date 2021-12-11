المنفي يشيد بلقاء الناظوري مع الحداد

العنوان-طرابلس

أشاد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم السبت، باللقاء الذي جمع القائد العام للقوات المسلحة المكلف، الفريق عبدالرازق الناظوري مع رئيس الأركان بحكومة الوحدة “المؤقتة” الفريق محمد الحداد.

واعتبر المنفي أن هذا اللقاء يعد خطوة نحو توحيد المؤسسة العسكرية.

والتقى الناظوري والحداد اليوم السبت في سرت بشأن العمل على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

وأكد الناظوري، أن المؤسسة العسكرية ستتوحد قريبا دون تدخل أجنبي، لافتا إلى أن مسؤولية القوات المسلحة حماية الوطن والدستور والمحافظة على المؤسسة العسكرية، من دون أي اعتراض على تأسيس دولة مدنية في ليبيا.