بعد واقعة مقتل الدهماني.. النائب العام يطالب بحصار أوكار الجريمة في الخمس

ليبيا – أصدر مكتب النائب العام، الصديق الصور، بيانا حول واقعة مقتل محمد عبدالله الدهماني، التابع إدارة المهام الخاصة، خلال مداهمة أمنية لأحد أوكار العصابات الإجرامية في مدينة الخمس.

النيابة العامة قالت في بيان لها إنها تلقت نبأ مقتل الدهماني رميا بالرصاص أثناء أداء الواجب ومساندة عناصر مديرية أمن الخمس، خلال قيامهم بإجراء ضبط وإحضار أحد المتهمين بارتكاب جرائم الحرابة والخطف والاتجار بالمخدرات ‏في محيط المدينة.

وطالب المستشار النائب العام، بإجراء التدابير اللازمة لضبط المتهمين ومعاينة محل الواقعة، وأرسل تعليماته ‏التي طلب بمقتضاها من وكلائه بدائرة مكتب المحامي الخمس، مباشرة اختصاص متابعة إجراءات الاستدلال والإشراف عليها.

وقد تمكنت أجهزة إنفاذ القانون في وقت سابق من ضبط وإحضار المتهم المطلوب وإلقاء القبض على مرتكبي واقعة قتل عضو ‏إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية.

‏كما أنجز إجراء تفتيش عدد من المواقع التي يستغلها الجناة بناءً على إذن مكتب المحامي العام الخمس وتحت إشرافه .

وطالب النائب العام، من الجهات الضبطية مباشرةً إجراءات حصر أوكار الجريمة والعشوائيات التي يتخذها الآثمين ملاذا لهم في مدينة الخمس وضواحيها ، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الاحتياطية التي من شأنها تعزيز الأمن و تسييد القانون.