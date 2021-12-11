باشاغا والمنتصر ومعيتيق: نؤكد أن الوصول لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هو الحل الوحيد الشامل للازمة الليبية

أصدر المرشحون الرئاسيون فتحي باشاغا ومحمد المنتصر وأحمد معيتيق بيانا قالوا فيه: “في الوقت الذي نؤكد فيها حرصنا على تنفيذ الاستحقاق الانتخابي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي في جنيف ، وما تبدله المفوضية العليا للانتخابات من مجهودات لتنفيذ هذا الاستحقاق و رغم ما يواجهها من صعوبات ومخاطر واتهامات متبادلة قد تؤثر في سير هذا العملية بما يلبى طموحات الليبيين في بناء دولة ديمقراطية حديثة

تجمع كافة الاطياف والمكونات الليبية”.

المرشحون، وفي البيان الذي تلقت قناتنا نسخة منه، أضافوا: “ونحن أذ تلقينا باهتمام بالغ بيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نؤكد أن الوصول لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هو الحل الوحيد الشامل للازمة الليبية والذي يضمن وجود سلطات جديدة موحدة قادرة على النهوض بليبيا والليبيين، وأن ما أعلنته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيانها اليوم يؤكد على ضرورة تكثيف كل الجهود بين القوى السياسية لإيجاد مخرج توافقي يمضي بالعملية الانتخابية وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا لليبيا ويضمن عدم حصول فراغ سياسي بعد تاريخ 24 ديسمبر من العام الحالي”.

وتابعوا: “نحث مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الأعلى للقضاء والمفوضية العليا للانتخابات للتنسيق فيما بينها للنظر فيما جاء في بيان المفوضية العليا للانتخابات لإنجاح مسار العملية الانتخابية بما يضمن مشاركة كل الأطراف السياسية في منافسة نزيهة وشفافة ومتكافئة الفرص بعيدة عن الأقصاء والمغالبة”.

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