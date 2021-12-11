الأمين: سأدافع عن حقوقي الانسانية لأمنع قوى العبودية من تعطيل مسيرة شعبي نحو الرفاهية

ليبيا – اعتبر القيادي في مدينة مصراتة الحبيب الأمين الموالي لتركيا أن هناك قوى وصفها بـ”الاستبدادية والعبودية” تهدد مسيرة الوطن نحو الرفاهية وتعطل قاطرة دولة المؤسسات الدستور والقانون والحقوق والواجبات والمساءلة.

الأمين قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أنا كحر سأدافع عن حقوقي الإنسانية بكل ما أملك لمنع قوى الاستبداد والعبودية المهددة لذاتي والخطرة على وطني والمعطلة لمسيرة شعبي نحو محطة السلم المجتمعي والاستقرار السياسي والرفاه عبر قاطرة دولة المؤسسات الدستور والقانون والحقوق والواجبات والمساءلة”.

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