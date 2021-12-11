اللافي يُرحّب بلقاء الناظوري والحداد.. والكوني يصفه بالتاريخي

أشاد نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، باجتماع رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الفريق أول محمد الحداد، مع المكلف بمهام القائد العام عبد الرازق الناظوري في سرت، واصفاً لقاء القياديين بالتاريخي.

واعتبر الكوني في تغريدة على موقع تويتر، تابعتها “218”، اللقاء بأنه الخطوة الأهم في مختلف الأحداث السياسية الراهنة، لافتاً إلى أنه يصب في مصلحة توحيد المؤسسة العسكرية، وضمان مناخٍ ملحمي لإنجاح الانتخابات، حتى يتسنى للشعب اختيار رئيسه وبرلمانه، حسب تعبيره.

من جهته، رحّب نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، بالاتفاق، والجهود التي ساهمت في نجاحه، معتبراً إياه خطوة نحو مشروع بناء الدولة الليبية الجديدة وجيشها الموحد.

وأضاف اللافي، بأن المجلس الرئاسي سعى منذ تسلمه مهامه، على تثبيت وقف إطلاق النار، ووقف الاقتتال بين الليبيين، وذلك توّج بجلوس شخصيتين عسكريتين لا يشك أحد في ولائهما للوطن، ولا أجندة أمامهما سوى أجندة ليبيا الواحدة، في إشارة منه للحداد والناظوري.

وخلص اجتماع الناظوري والحداد، بسرت، باتفاق ليبي-ليبي، لتوحيد المؤسسة العسكرية، بعد أكثر من 7 سنوات من الانقسام، وذلك بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، حسب ما أعلن الناظوري في مقطع مصور عقب ختام الاجتماع.

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