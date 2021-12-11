لجنة (5+5): الاجتماع بروسيا ساده أجواء إيجابية من حيث الطرح والكلمات ومحاور النقاش

اجتمعت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وبتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بممثلين من وزارتي الخارجية والدفاع الروسية في العاصمة موسكو، وذلك بتاريخ 8 ديسمبر 2021، وفقا لبيان مشترك صادر عن لجنة 5+5 والبعثة الأممية، اليوم السبت.

وأكد البيان، أن ذلك يأتي استكمالا لأعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بخصوص تنفيذ بنود وأحكام اتفاق وقف إطلاق النار، سيما بند ما يتعلق بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، ومتابعة لخطة العمل التي تم اعتمادها من اللجنة في مقر الأمم المتحدة في جنيف من 6-8 أكتوبر 2021، وما تبعها من اجتماعات مع دول الجوار الليبي السودان وتشاد والنيجر، في القاهرة ومنظمة الاتحاد الأفريقي في تونس ومع السلطات التركية في أنقرة.

ولفت البيان، إلى أن “الاجتماع ساده أجواء إيجابية من حيث الطرح والكلمات ومحاور النقاش، حيث تم وضع الجانب الروسي في صورة الإجراءات التي قامت بها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، فيما يتعلق بتنفيذ بنود وقف إطلاق النار، سيما البند الخاص بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية”.

وشدد البيان، على أنه “تم الاستماع إلى وجهات النظر من الحضور، والتي أكدت بمجملها على ضرورة التعاون لاستكمال تنفيذ كافة بنود اتفاقية وقف إطلاق النار والذي يسهم في تعزيز أمن واستقرار ليبيا”.

كما أعرب ممثلي الحكومة الروسية، عن “استعدادهم للتعاون في تنفيذ طلبات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5”.

وتقدمت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بشكرها وتقديرها لـ “حكومة روسيا الاتحادية والبعثة الأممية، مؤكدة أهمية التواصل والتنسيق المستمر مع كافة الأطراف للوصول لتنفيذ كافة بنود وقف إطلاق النار”.

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