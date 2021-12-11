وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين يتابع قضايا الليبيين المسجونين في إيطاليا

عقد وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين ورئيس اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال قضايا السجناء الليبيين بالخارج إمحمد زيدان، اجتماعاً، لبحث أوضاع السجناء الليبيين في السجون الإيطالية، مع سفير ليبيا لدى إيطاليا عمر الترهوني.

وشدد الاجتماع، حسب منشور لوزارة الخارجية على موقع “فيسبوك”، على أهمية متابعة القضايا المتعلقة بالسجناء الليبيين في إيطاليا، وتقديم المساعدات اللازمة لهم، ووضع آلية لتقديم الدعم المالي وتذليل الصعاب والمُعوّقات التي قد تعترضهم.

وتبادل الجانبان وجهات النظر، حول الآليات العملية للتخفيف من الأحكام الصادرة بشأن السجناء أو نقلهم إلى ليبيا، لاستكمال بقية محكوميتهم بمؤسسات الإصلاح والتأهيل.

يُشار إلى أن الاجتماع الذي عُقد اليوم السبت بمقر السفارة الليبية في روما، ناقش إمكانية التنسيق مع السلطات المختصة في إيطاليا، لتحديد مواعيد زيارة لبعض السجناء.

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