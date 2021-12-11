امغيب: عدم إجراء الانتخابات يترتب عليه انتهاء عمل حكومة الدبيبة

شدد عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، على ضرورة وجود بديل لحكومة الدبيبة التي تنتهي فترة عملها يوم 24 ديسمبر الجاري.

امغيب، وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أضاف: “أن البديل يتمثل في حكومة جديدة تشكل وتعطى الثقة من قبل البرلمان، بحكم أن ملتقى الحوار السياسي الليبي انتهى دورها، بعد أن أصبح العديد من أعضائها خصوما لطرف دون الآخر.

وأشار إلى أن عدم إجراء الانتخابات يترتب عليه انتهاء عمل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مضيفا أن رئيسها لن يقبل بانتهاء عمل حكومته، وسيتمسك بالبقاء في السلطة بوسائل مختلفة، يمكن أن تعيد الأوضاع إلى مرحلة تجاوزتها ليبيا.

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