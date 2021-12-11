البعثة الأممية لـ«السايح»: لابد من معالجة التحديات السياسية والفنية التي تواجه الانتخابات

التقى الأمين العام المساعد ومنسق البعثة والقائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، اليوم السبت، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح؛ لمناقشة الوضع الحالي ومسار العملية الانتخابية.

أشاد الأمين العام المساعد زينينغا، بالمفوضية والتقدم المحرز في الاستعدادات الفنية للانتخابات، مشددا على أهمية معالجة التحديات السياسية والتقنية التي قد تعطل المضي قُدُماً.

كما أكد الأمين العام المساعد، ضرورة تجنب التراجع والحفاظ على المكتسبات التي تحققت حتى الآن، بما في ذلك تسجيل قرابة 3 ملايين ناخب، والتوزيع الناجح لبطاقات الناخبين وتسجيل عدد كبير من المرشحين للرئاسة والبرلمان، فكل ما سبق يدل على التأييد الشعبي للانتخابات.