📹 البلاد: من هو الرجل الأعلى راتباً في ليبيا؟

سلطت حلقة البلاد اليوم الضوء على عدة محاور، من بينها مسألة المدة الزمنية التي أُعلن عنها كمدة لازمة لتوحيد المصرف المركزي في ليبيا وهي ستة أشهر، إضافة إلى مسألة التعيينات الخارجية الأخيرة في وزارة الخارجية.

وطرح البرنامج تساؤلاً بخصوص المرتب الشهري لبيتر ميليت، سفير بريطانيا السابق في ليبيا، ومستشار الصديق الكبير محافظ البنك المركزي، والبالغ 16500 جنيه إسترليني، أي ما يعادل أكثر من 100 ألف دينار ليبي شهرياً، في الوقت الذي توقفت فيه أجور آلاف العاملين بداعي عدم توافر السيولة.

كما لفت البرنامج النظر إلى مسألة مدة الأشهر الـ6 التي صرح عنها الصديق الكبير كفترة لازمة لتوحيد المؤسسة النقدية، وهي فترة مبالغ فيها بالنسبة لعملية دمج مصارف؛ ما يطرح التساؤلات بخصوص المدة التي قد لا تكون أكثر من فترة مماطلة، للبقاء لفترة أطول على رأس المصرف المركزي.

أيضاً، ناقش البرنامج مسألة تعيين السفراء، مشيراً إلى عدم الشفافية والوضوح في التعيينات والإيفادات الخارجية في وزارة الخارجية، وعدم الارتكاز على أصول التعيين والتدرج في المناصب، ومؤكداً أن على وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش توضيح ذلك والإجابة عن هذه التساؤلات المطروحة كون ما جرى يتخذ شكلاً من أشكال الفساد.

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