قويرب: مفوضية الانتخابات واقعة في مأزق وتتعرض للتهديدات

قال عضو لجنة متابعة الانتخابات بمجلس النواب عزالدين قويرب، بأن اللجنة المشكلة من قبل البرلمان بدأت عملها بالتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات.

وأوضح قويرب، في تصريحات صحفية، بأن اللجنة ستقوم بمساءلة المفوضية حول الصعوبات التي منعتها من إعلان القائمة النهائية للمترشحين للرئاسة، كما أن اللجنة ستفحص بعض الأوراق واللوائح التي أصدرتها المفوضية، والمستندات المتعلقة بالمترشحين.

وأكد عضو اللجنة بأنهم سيقدمون تقريرا نهائيا إلى مجلس النواب في جلسته القادمة، و من المفترض أن تعقد الجلسة، الاثنين المقبل، لكن رئاسة المجلس هي من تقرر توقيت الجلسة.

وكشف قويرب بأن المفوضية العليا للانتخابات واقعة في مأزق، وتتعرض للتهديد، وغير قادرة على إعلان القائمة النهائية للمترشحين، واللجنة ستدرس هذا الأمر، وسكوتها وعدم قدرتها على الإعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الآن قد يؤثر على الانتخابات.

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