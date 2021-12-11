بلدية غريان ترفع دعوى قضائية للمطالبة بتصحيح فيلم عمر المختار

أعلنت بلدية غريان عن رفعها دعوى قضائية للمطالبة بتصحيح فيلم عمر المختار بعد 40 عاما من عرض الفيلم.

وقال المجلس في إيجاز صحفي:” بشري لأهالي مدينة غريان الكرام ، بعد مرور أكثر من أربعين عامًا من عرض فيلم عمر المختار وما تضمنه من الإساءة إلي مدينة غريان وأهلها بوضع شخصية غريانية موضع الخيانة دون مصدر تاريخي نزيه ، في تعمد سياسي واضح للإساءة للمدينة لما كان لها من مكانة كبيرة لدي الملك إدريس السنوسي رحمه الله والحركة السنوسية “.

وتابع:” قام المجلس البلدي غريان بشراكة مع عدد من أبناء المدينة الغيورين برفع دعوي قضائية للمطالبة بتصحيح التاريخ وحذف المشهد المسيء من كل النسخ الموزعة من الشريط المرئي وتبرئة المنطقة وأهلها ، وتم إيداع صحيفة الدعوي وإتمام كافة الاجراءات وفق قانون المرافعات “.