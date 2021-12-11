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بلدية غريان ترفع دعوى قضائية للمطالبة بتصحيح فيلم عمر المختار

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت بلدية غريان عن رفعها دعوى قضائية للمطالبة بتصحيح فيلم عمر المختار بعد 40 عاما من عرض الفيلم.

وقال المجلس في إيجاز صحفي:” بشري لأهالي مدينة غريان الكرام ، بعد مرور أكثر من أربعين عامًا من عرض فيلم عمر المختار وما تضمنه من الإساءة إلي مدينة غريان وأهلها بوضع شخصية غريانية موضع الخيانة دون مصدر تاريخي نزيه ، في تعمد سياسي واضح للإساءة للمدينة لما كان لها من مكانة كبيرة لدي الملك إدريس السنوسي رحمه الله والحركة السنوسية “.

وتابع:” قام المجلس البلدي غريان بشراكة مع عدد من أبناء المدينة الغيورين برفع دعوي قضائية للمطالبة بتصحيح التاريخ وحذف المشهد المسيء من كل النسخ الموزعة من الشريط المرئي وتبرئة المنطقة وأهلها ، وتم إيداع صحيفة الدعوي وإتمام كافة الاجراءات وفق قانون المرافعات “.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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