الغويل: الانتخابات ستفرز ديكتاتوراً جديداً

قال حافظ الغويل، الباحث الليبي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، إن الحديث عن الانتخابات لن يقود لاستقرار أو أهداف حقيقة، فقد أصبحت هناك”لخبطة” حقيقية.

وأضاف الغويل فى تصريحات إعلامية رصدتها “الساعة24″، لقد أصبح هناك “لخبطة” بين الأدوات والأهداف، فأصبحت الانتخابات وهي أداه لهدف، وهنا للأسف شارك في ذلك المجتمع الدولي مباشرة بتأكيد الاصرار على اجرائها فى 24 ديسبمر بدون تأمين مايجب أن يحدث.

وتابع الغويل، كان المفترض أن يخرج البرلمان والمجلس بقانون أو قاعدة دستورية من أجل الانتخابات، فهذا لم يحدث والمجتمع الدولي لم يتحدث ونجد سفراء يتدخلون في الانتخابات ويلتقون رئيس المفوضية وهو مسيس الآن، ويقابلون بعض المرشحين دون الآخرين فأصبحت الحكاية سخرية فحتى لو حدثت انتخابات فى ظل هذا التهليل فى ظل ما يسمي الدولة الليبية فسوف يختار الليبيون مرة واحده وسوف يختارون ديكاتورا.

وتابع، هذا الديكتاتور لن يخرج من المشهد إطلاقا فليس هناك أي مؤسسات أو قضاء أو أدوات تستطيع فرض فترة معينة لمدة الرئاسة ورئينا ذلك فى دول عر بية فيأتي رئيس ممكن أن يحل البرلمان أو يغير الدستور .