“زينينغا”: يجب معالجة التحديات السياسية والتقنية المعرقلة للانتخابات

أشاد الأمين العام المساعد والقائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، السبت، بتقدّم مفوضية الانتخابات المحرز في الاستعدادات الفنية للانتخابات، داعياً إلى معالجة التحديات السياسية والتقنية التي قد تُعطّل المُضي قُدماً في إقامة الانتخابات.

وأكد “زينينغا”، وفق منشور للبعثة الأممية بموقع “فيسبوك”، على ضرورة تجنب التراجع والحفاظ على المكتسبات التي تحققت حتى الآن، بما في ذلك تسجيل الناخبين، الذي بلغ قرابة 3 ملايين ناخب، والتوزيع الناجح لبطاقات الناخبين وتسجيل عدد كبير من المترشحين للرئاسة والبرلمان، لافتاً إلى أن هذه الإنجازات تدلّ على التأييد الشعبي للانتخابات، وفق تعبيره.

تصريحات القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، جاءت خلال لقائه رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح، بمقر المفوضية، للتباحث حول آخر مستجدات المشهد السياسي وتداعياته على العملية الانتخابية.

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