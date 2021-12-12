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سلامة الغويل: يصعب التكهن بمصير الانتخابات الرئاسية في ليبيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل:” يصعب التكهن بمصير الانتخابات الرئاسية لكن أتوقع تأجيلها من 3 إلى 4 أشهر”.

وأضاف الغويل في تصريحات صحفية لـ«سبوتنيك» أن الصراع والتنازع السياسي وتداخل القوى والقوانين أدى لتأخر إعلان القائمة النهائية للمترشحين للرئاسة، وكل طرف يستعمل القانون لصالحه”.

وتابع:” أؤيد إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر لإعطاء فرصة لليبيين لإنتاج جسم ما حتى ولو كان به بعض التشويه”.

واستطرد:” ربما من حظ اللبيين أن يستقيل المبعوث الأممي يان كوبيش وأن تأتي ستيفاني ويليامز لأنها قادرة على إنتاج مشروع سياسي”.

ولفت إلى أن روسيا لم يكن لها أي تدخل سلبي في ليبيا على مر التاريخ، ونأمل أن يكون لها في تقريب وجهات النظر بين الليبيين”.

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صحيفة الساعة 24

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