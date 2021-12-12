وزارة الداخلية تُصدر أول شهادة إلكترونية للحالة الجنائية في مصراتة

أصدرت وزارة الداخلية أول شهادة إلكترونية للحالة الجنائية، بفرع جهاز المباحث الجنائية – فرع الوسطى بمدينة مصراتة.

ويأتي هذا الإصدار ضمن التعاون المشترك بين جهاز المباحث الجنائية ومركز المعلومات والتوثيق، وتنفيذاً لخطة التحول الرقمي لوزارة الداخلية، حيث يتولى فريق من المهندسين والفنيين التابعين لمركز المعلومات ربط هذه الفروع بالمنظومة الرئيسية تباعاً، إلى أن تُصبح خدمة إصدار شهادات الحالة الجنائية الإلكترونية متاحة لكل المواطنين في ليبيا بالكامل.

وقد تم إطلاق الخدمة بحضور مدير مكتب وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، ومسؤول المتابعة بلجنة المشروع الوطني المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية، والمدير العام لمركز المعلومات والتوثيق، ورئيس وأعضاء فرع جهاز مباحث الوسطى، بالإضافة إلى عدد من الفنيين.

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