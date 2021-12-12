بيان مشترك لثلاثة مترشحين للرئاسة يدعو لتوحيد الجهود في سبيل إنجاح الانتخابات

خاطب المترشحون للانتخابات الرئاسية فتحي باشاغا، محمد المنتصر، وأحمد معيتيق، في بيان مشترك اليوم السبت، كلاً من مجلس النواب الليبي، والمجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الأعلى للدولة، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، للتنسيق فيما بينها للنظر في بيان المفوضية الذي صدر اليوم، من أجل إنجاح العملية الانتخابية بما يضمن مشاركة كافة الأطراف السياسية الليبية بشكل نزيه ومتكافئ وبعيداً عن الإقصاء.

وأكد المترشحون الثلاثة في بيانهم أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هي الحل الوحيد الشامل للأزمة الليبية، بما يضمن وجود سلطات جديدة موحدة قادرة على النهوض بالبلاد.

وشدد البيان على أهمية وضرورة تكثيف الجهود بين القوى السياسية لإيجاد مخرج توافقي يمضي بالعملية الانتخابية وفق ما تقتضيه المصلحة العليا لليبيا، ويضمن عدم حصول فراغ سياسي بعد تاريخ 24 ديسمبر المقبل.

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