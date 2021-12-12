«الخارجية»: بحثنا مع إيطاليا آليات تخفيف الحكم عن السجناء الليبيين أو نقلهم إلى بلادنا

بحث وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المغتربين، رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال قضايا السجناء الليبيين بالخارج د.إمحمد زيدان، مع سفير ليبيا لدى جمهورية إيطاليا، عمر الترهوني أوضاع السجناء الليبيين في السجون الإيطالية.

وتطرق اللقاء إلى أهمية متابعة القضايا المتعلقة بسجنهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم ومناقشة آلية تقديم الدعم المالي وتذليل الصعاب والمعوقات التي قد تعترض السجناء.

وبحسب بيان وزارة الخارجية، السبت، فإن ذلك جاء بناءً على توجيهات وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش بخصوص أهمية متابعة قضايا “السجناء الليبيين بالخارج ” وإيلاء هذا الملف الأهمية اللازمة .

كما تم تبادل وجهات النظر بشأن اتخاذ الآليات العملية للتخفيف من الأحكام الصادرة بشأن السجناء أو نقلهم إلى داخل الــوطــن لاستكمال بقية محكوميتهم بمؤسسات الإصلاح والتأهيل حيث أهلـهم وذويـهـم .

كما تم مناقشة إمكانية التنسيق مع السلطات المختصة لتحديد مواعيد لزيارة بعض السجناء في السجون الإيطالية .