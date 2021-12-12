ابوراص: نريد عدالة أمنية ومؤسسات عسكرية بعيدة عن المصالح المناطقية

قالت عضو مجلس النواب ربيعة ابوراص ، عندما نستخدم الوهم لإقناع الناس بأن الأمور على ما يرام وأن المسافات المليئة بالمقابر الجماعية والدماء والالغام والمرتزقة والمهجرين قصيرة ونستطيع الجلوس وتركها خلفنا هذا يعني أن السمك يتظاهر بإنه يستطيع أن يعيش فوق اليابسة وخارج البحر، وهل يعقل أن يعيش السمك فوق اليابسة و الخروف تحت الماء.

وتابعت ابوراص فى تصريحات صحفية، رصدتها “الساعة24″، ما يحدث اليوم في سرت من مسرحية تتجاهل واقع الجمهور المتفرج الذي ينتظر أن تقوم العدالة الانتقالية بحق المدن والمناطق والمدنيين في كل ليبيا الذين تضرروا من ما يسمى ويطلق عليه جيوش وقوات عسكرية تدعي الشرعية والحق في ظلمها الذي مارسته طوال السنين الماضية على كامل التراب الليبي لا نريد جيش وشرطة بقدر ما نريد عدالة أمنية ومؤسسات عسكرية وأمنية خارج “الجيب” بعيدة عن المصالح المناطقية التي تستحوذ على المؤسسات الليبية وتستخدمها لتحقيق أجنداتها وبسط نفوذها الغير مرغوب.