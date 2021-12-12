الشاطر: الانتخابات الرئاسية أكبر خديعة للشعب يروج لها السلطويون

قلل عبد الرحمن الشاطر، عضو المجلس الاستشاري للدولة، من أهمية اللقاء الذي يجمع القائد العام المُكلف الفريق أول عبدالرازق الناظوري في مدينة سرت بالفريق محمد الحداد رئيس الأركان المعين من حكومة الوفاق سابقاً، واصفا إياه بـ«النكتة»، على حد زعمه.

وقال الشاطر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” الناظوري والحداد يلتقيان في سرت لتوحيد المؤسسة العسكرية، وصف بأنه لقاء ودي وإيجابي، هل هذا خبر أم نكتة لتعدية الوقت؟ أم يضحكوا على بعضهم؟” على حد تعبيره.

وفي تغريدة أخرى، اعتبر الشاطر، إجراء الانتخابات الرئاسية، أكبر خديعة للشعب، على حد وصفه.

وزعم الشاطر:” في ظل رغبة البعض الجامحة للحصول على منصب رئيس الدولة يضغطون لإجراء انتخابات بشأنها نهاية العام”.

وادعى:” القفز إلى انتخابات رئاسية على حساب تجميد الاستفتاء على الدستور أولا بحجة الحاجة إلى رمز للتفاهم معه، يعتبر أكبر خديعة للشعب يروج لها السلطويون.