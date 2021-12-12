معزب: السيناريو المقبول الآن هو تأجيل الانتخابات في ليبيا

قال محمد معزب، عضو مجلس الدولة الاستشاري، إن السيناريو المقبول لدى شريحة كبيرة هو تأجيل الانتخابات وليس الإلغاء، على حد تعبيره.

وأضاف معزب، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”:” في ظل حالة عدم الرضا بعض الجهات المعنية بالانتخابات فالتأجيل سيكون مصيرها”.

وتابع:” هناك خيارات عدة متوقع حدوثها خلال الأسابيع المقبلة، على رأسها تأجيل الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية إلى شهر مارس، أو أبريل من العام 2022″.

ولفت إلى أن تأجيل موعد إجراء الانتخابات يرتبط بإتاحة فرصة لترتيب الأوراق من خلال البعثة الأممية، على حد زعمه.

واستطرد:” سيكون لستيفاني ويليامز دور أساسي في الترتيبات، وهناك احتمالية إعادة تشكيل لجنة الحوار السياسي باستبعاد من طالتهم الشبهات خلال المرحلة السابقة، وأن يكون للجنة دورها الفاعل” على حد ادعائه.