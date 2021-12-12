الحويج: أقترح منح فرد من كل أسرة مليون ونصف دينار لإقامة مشروعات

قال محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تيسيير الأعمال:” أقترح منح فرد من كل أسرة، مليون ونصف بضمان ما تملكه الأسرة ويقوم بعمل مشروع بها”.

وأضاف الحويج في تصريحات صحفية لـ”قناة ليبيا الوطنية”، أن تلك المشاريع لن تكون عشوائية، وسيتم إدارتها من خلال جدول سنوي، فأغلب السلع في ليبيا مستوردة، وهذا سبب ارتفاع الأسعار، ولابد من ترشيد الإنفاق.

ولفت إلى أن أسباب زيادة الأسعار، هي “سعر الصرف، انخفاض الإنتاج العالمي نتيجة كورونا، فرض ضرائب من بعض الدول، وعدم وجود مخزون استراتيجي”.

وتابع:” لا توجد سلع مدعومة بتاتًا، لأن وزارة الاقتصاد لم تستلم ميزانية لدعم للسلع، وعلاوة العائلة والأسرة كانت كتعويض عن عدم وجود دعم للسلع”.

وبين أن القمح زاد 18%، والدقيق المنزلي 37%، والسكر 36%، والأرز 62%، عن الأسعار التي حددناها، وأعددنا دراسة عن زيادة الأسعار في شهر ديسمبر.

وشدد على أن صندوق موازنة الأسعار متوقف منذ 2015، ومتراكم عليه ديون تبلغ 2 مليار و400 مليون، فليبيا خسرت 600 مليار كناتج محلي بسبب الظروف التي مرت بها.

واستطرد: “اللى ميدرش فلوس في ليبيا ميدرهاش برة”، وكل الشركات التركية والمصرية التي كانت في ليبيا كلها شركات كبرى، فتجارة العبور في دبي تصل لـ270 مليار لإفريقيا، وموقع ليبيا يجعلها أغنى من دبي ودول كثيرة”.

ونوه بأنه يجب أن تكون لدينا إرادة ورؤية وإدارة، ونبدأ من 24 ديسمبر ليبيا الجديدة، فالتخطيط العمراني في ليبيا معطل، وكل المدن الموجودة عشوائية، ومن الأفضل التخطيط لمدينة جديدة، بدلًا من إعادة إصلاح طرابلس، وستكون بتكلفة أقل.

وأفاد بأن مصفاة الزاوية، قديمة ومتهالكة وتكلفة الإنتاج عالية جدًا، والاهتمام بها يزيد من سعر البرميل، ونستطيع إنتاج 3 مليون برميل مع شركاء أقوياء، فأميل إلى إلغاء الجمارك والضرائب على القطاع الخاص لمدة 5 سنوات.

وأشار إلى أنه قديمًا كانت هناك محفزات للاقتصاد الوطني جعل الطيران الأجنبي يمر من ليبيا، مثل فرنسا و أوروبا عبر مطار سبها.