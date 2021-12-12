«سرت لإنتاج النفط» تبدأ المرحلة الثانية من مشروع «حقل الخير»

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، مسعود سليمان موسى، بدء المرحلة الثانية من مشروع «حقل الخير»، وهي الحفر التطويري واستكشاف الخير B وربط آبار الامتياز 107 كاميليا.

كما أكد سليمان، خلال تكريم المشاركين في مشروع حقل الخير النفطي من الشركات الخدمية والمستخدمين والجهات الأمنية، البدء في مشروع حقل الرشاد.

– شركة سرت تفتتح حقل الخير النفطي

وفي 22 نوفمبر الماضي، أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، افتتاح حقل الخير النفطي، بعدما بدأت مطلع أكتوبر الماضي، التشغيل التجريبي للحقل بعد وضعه على الإنتاج.

وكشف رئيس مجلس إدارة الشركة، مسعود سليمان موسى، تجهيز الحقل بمنظومة للإطفاء والسلامة حديثة من قبل مراقبة الإطفاء وإدارة صيانة الحقول.

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