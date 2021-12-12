رئيس الرئاسي يلتقي وفداً من شباب طبرق 

طبرق 12 ديسمبر 2021 (وال) _ التقى رئيس المجلس الرئاسي، السيد محمد المنفي، اليوم السبت، وفداً من شباب مدينة طبرق.

وتطرق اللقاء إلى سُبل دعم الشباب والوقوف معهم، وخاصة فيما يتعلق بالتعيينات الخاصة بشباب طبرق، ومحاولة تذليل كافة العقبات والصعوبات مع الجهات ذات العلاقة لصرف مرتباتهم، ومستحقاتهم المالية.

وأكد الشباب دعمهم الكامل لرئيس المجلس الرئاسي، في الخطوات التي يقوم بها لجمع الفرقاء الليبيين، ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع دون تمييز.

بدوره، أكد السيد الرئيس على اهتمامه بفئة الشباب، وضرورة دعم القيادات الشابة، وتوفير متطلباتهم، وتمكينهم من الحصول على فرص للعمل. (وال _ طبرق) ف م / ه ع

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