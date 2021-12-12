الصغير في إشارة لباشاغا: وزير المليشيات استطاع أن يرسل رسالة للدبيبة بأنه ليس لوحده مرشح رئاسي

وصف حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية المؤقتة السابقة، خالد باشاغا بوزير المليشيات، دون ذكر اسمه خلال تدوينه له على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

وقال الصغير فى تدوينته:” حرص وزير الميلشيات على التأكيد على تهديده لدبيبة من خلال بيانه الذي أورد فيه الفراغ بعد 24 ديسمبر ، ولكن ليس لوحده هذه المرة ، وإن كنت اختلف معه حد التناقض إلا أنه استطاع أن يرسل رسالة لدبيبة بأنه ليس لوحده كمرشح رئاسي وليس لوحده كمصراتة من يعارض استمرار الدبيبة بعد 24 ديسمبر”.

أصدر المرشحون للرئاسة فتحي باشاغا و أحمد عمر معيتيق ومحمد عبد اللطيف المنتصر بيانا مشتركا للتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها 24 ديسمبر الجاري.

وقال البيان الذي تحصلت “الساعة24″ على نسخه منه:” في الوقت الذي نؤكد فيها حرصنا على تنفيذ الاستحقاق الانتخابي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي في جنيف ؛ وما تبدله المفوضية العليا للانتخابات من مجهودات لتنفيذ هذا الاستحقاق و رغم ما يواجهها من صعوبات ومخاطر واتهامات متبادلة قد تؤثر في سير هذا العملية بما يلبي طموحات الليبيين في بناء دولة ديمقراطية حديثة تجمع كافة الأطياف والمكونات الليبية.”

وتابع البيان:” ونحن أذ تلقينا باهتمام بالغ بيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نؤكد على الأتى، أن الوصول لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هو الحل الوحيد الشامل للازمة الليبية والذي يضمن وجود سلطات جديدة موحدة قادرة على النهوض بليبيا والليبيين.”

واستطرد البيان:” أن ما أعلنته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيانها اليوم يؤكد على ضرورة تكثيف كل الجهود بين القوى السياسية لإيجاد مخرج توافقي يمضي بالعملية الانتخابية وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا لليبيا و يضمن عدم حصول فراغ سياسي بعد تاريخ 24 ديسمبر من العام الحالي .

وتابعوا فى البيان، نحث مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الأعلى للقضاء والمفوضية العلياللانتخابات للتنسيق فيما بينها للنظر فيما جاء في بيان المفوضية العليا للانتخابات لإنجاح مسار العملية الانتخابية بما يضمن مشاركة كل الأطراف السياسية في منافسة نزيهة وشفافة ومتكافئة الفرص بعيدة عن الأقصاء والمغالبة.