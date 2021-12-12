المترشحون للرئاسة باشاغا والمنتصر ومعيتيق يدعون لإيجاد توافق لإنجاح الانتخابات

العنوان-طرابلس

أصدر ثلاثة مترشحين للانتخابات الرئاسية الليبية، السبت، بيانا مشتركًا دعا فيه جميع الأطراف لإنجاح مسار العملية الانتخابية.

وأكد كل من المترشحين للرئاسة فتحي باشاغا ومحمد المنتصر وأحمد معيتيق في بيان بشأن مسار العملية الانتخابية، على حرصهم على تنفيذ الاستحقاق الانتخابي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي في جنيف، وما تبذله المفوضية العليا للانتخابات من مجهودات التنفيذ هذا الاستحقاق.

وقال البيان، إن الوصول لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هو الحل الوحيد الشامل للازمة الليبية والذي يضمن وجود سلطات جديدة موحدة قادرة على النهوض بليبيا والليبيين.

وأضاف، إن ما أعلنته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيانها اليوم يؤكد على ضرورة تكثيف كل الجهود بين القوى السياسية لإيجاد مخرج توافقي يمضي بالعملية الانتخابية وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا لليبيا ويضمن عدم حصول فراغ سياسي بعد تاريخ 24 ديسمبر من العام الحالي.

وحثّ المترشحين الرئاسيين مجالس النواب والدولة والأعلى للقضاء وكذلك المفوضية العليا للانتخابات التنسيق فيما بينهم للنظر فيما جاء في بيان المفوضية العليا للانتخابات لإنجاح مسار العملية الانتخابية، وذلك بما يضمن مشاركة كل الأطراف السياسية في منافسة نزيهة وشفافة ومتكافئة الفرص بعيدة عن الأقصاء والمغالبة.